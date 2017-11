Gedenkteken treinramp Sliedrecht onthuld

Samen met nabestaanden van slachtoffers heeft wethouder Hanny Visser maandag bij het station van Sliedrecht een gedenkteken onthuld ter nagedachtenis aan de drie-na-grootste treinramp van ons land.

De 79-jarige Rotterdammer Ernst Oosterbroek zette zich in om het monument te krijgen. Hij was 4 jaar toen hij zijn vader verloor bij de ramp. De man zat in een postwagon, die destijds vaak als laatste wagon aan een personentrein gekoppeld was.

Op vrijdagavond 27 november 1942 rond half zeven sloeg het noodlot toe. Een trein uit Gorinchem reed met volle snelheid achterop de stoptrein naar Dordrecht, die stilstond bij het perron in Sliedrecht. De klap kostte 18 mensen het leven, 61 mensen raakten gewond.

"Er stond een wissel verkeerd als gevolg van een communicatiefout", weet Remco van der Ven van de Historische Vereniging Sliedrecht. De club ondersteunde het initiatief voor het gedenkteken.

Ook de gemeente Sliedrecht en de NS vonden het een goed idee om de slachtoffers op deze plek te herdenken. "Het heeft inderdaad 75 jaar geduurd, maar zo gaat dat vaker. Als niemand het initiatief neemt gebeurt er niks", zegt Ton Honing van de NS.

Oosterbroek en zijn vier jaar oudere zus Annie zijn geëmotioneerd met de komst van het monument. "Het is best wel een bijzondere dag. We zijn de historische vereniging, de NS en de gemeente Sliedrecht veel dank verschuldigd."



Het gedenkteken, pal naast het station, toont een foto die de ochtend na de ramp gemaakt is.