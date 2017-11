Deel dit artikel:











Kritiek op ontwikkeling Vilhena: 'De jongen is nog geen man geworden'

Na de 0-2 in Groningen ging het niet alleen over die prima zege van Feyenoord. Het ging na afloop ook over Tonny Vilhena, die de openingsgoal vierde door zijn vingers in zijn oren te stoppen. Hij wil op camera niet aangeven wat hij bedoelt met het gebaar, maar hij lijkt zich te storen aan de kritiek die er op hem en Feyenoord is.

Toch is die kritiek niet zo gek, vindt NOS-commentator Arman Avsaroglu. "Ik vind hem minder dan vorig seizoen. Toen was hij één van de aanjagers. Feyenoord leunde op hem. Die rol is ook zijn kracht en dat mis ik dit seizoen wel." Ook Iwan van Duren van Voetbal International had meer verwacht van de middenvelder. "De jongen is nog geen man geworden en daar zou dit seizoen wel het moment voor moeten zijn. Wat dat betreft manifesteert Sofyan Amrabat zich meer." Vorig seizoen maakte Vilhena vier eredivisiegoals. Dit seizoen staat de teller alweer op drie. Wat dat betreft zijn de cijfers als het gaat om rendement niet eens zo slecht. RTV Rijnmond-verslaggever Dennis van Eersel hoopt dat zijn doelpunt van dit weekend Vilhena over het dode punt kan helpen. "Het zou mooi zijn als hij hierdoor weer de oude wordt. Wat minder zelf lopen met de bal en die bal het werk laten doen. Soms is één zo'n moment, zo'n doelpunt, net datgene wat daarvoor nodig is."