Korfbal League levert veel veranderingen op voor KCC

De Korfbal League is wereldwijd het meest prestigieuze podium voor korfballers. KCC/SO Natural uit Capelle aan den IJssel acteert er sinds dit seizoen op en dat betekent veranderingen voor alle geledingen binnen de club.

Voor de spelers betekent het meer weerstand, voor de organisatie valt er een stuk meer te regelen en voor de supporters is het feest omdat er nog een betere sfeer is in Sporthal Schenkel.

Sportief gezien is het ook wennen omdat de ploeg niet meer bovenin meedraait, maar onderin bungelt. KCC verloor zaterdag van PKC uit Papendrecht en staat op de voorlaatste plaats.