Deel dit artikel:











Alles over Boeken! In de Boekenstroom Alek Dabrowski

Heb jij je 'boekenleesplekje' al gevonden in huis? Tegen de radiator aan? Lekker in bed? In die ene huiskamerstoel waar niemand anders in mag zitten? Laat je inspireren door de Boekenstroom bij Rijnmond Nu.

Geschreven door Ruud de Boer

Alek Dabrowski praat je bij over de laatste uitgaves en geeft tips over wat er absoluut in je boekenkast moet staan. Uiteraard ook de agenda met literaire evenementen. Heb je zélf een tip voor de luisteraar? Laat het weten via Nu@Rijnmond.nl of #RijnmondNu : RIJNMOND NU TWITTERKANAAL: Rijnmond Nu: voor het nieuws uit jouw buurt maar ook uit binnen- en buitenland. Met verslaggevers in de regio en correspondenten uit de hele wereld. Voor het verhaal áchter het nieuws. En met bijzondere gasten in de studio. Ruud de Boer praat je iedere dag bij in Rijnmond Nu tussen 16.00 en 19.00 uur. Kijk ook op de homepage van Rijnmond Nu. Vaak kun je de uitzending terugluisteren! Check het door de foto naar links te swipen.