Excelsior voor één keer sterrenrestaurant

De bezoekers van de thuiswedstrijd van Excelsior tegen PSV, hadden afgelopen weekend voor één keer de kans om in het stadion, voorafgaand aan het duel, aan te schuiven bij een lunch verzorgd door sterrenrestaurant Fred.

Excelsior wil graag meer dan alleen een voetbalwedstrijd bieden aan de bezoekers. In dat licht benaderde de club chef-kok Fred Mustert van restaurant Fred, immers min of meer buurman van de Kralingers, om zijn kookkunsten voor een select gezelschap te vertonen. De 60 beschikbare plaatsen waren in een uur uitverkocht.

Dat de lunch in de smaak viel, is een understatement. De loftuitingen ware na afloop niet van de lucht. Helaas voor Excelsior bleek het voetbal niet helemaal van hetzelfde niveau als het eten. Ondanks een prima tweede helft van Excelsior, verloor de club met 2-1 van PSV.