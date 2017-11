Bitcoin nadert magische grens van 10 duizend dollar

Is het een goudmijn of de tulpengekte van de 21e eeuw? De digitale munt bitcoin kan maandag de magische grens van 10 duizend dollar passeren. De bitcoin was bij zijn ontstaan maar 1 cent waard.

De bitcoin zorgt ervoor dat mensen geld kunnen overmaken, zonder dat daar zoiets als een bank tussen zit: "Het is een open munt. Iedereen kan zien wie welke transactie uitvoert. Dat maakt het een stuk veiliger", zegt Sandra Phlippen, chef economie bij het AD

Automaten

Door de opkomst van de bitcoin bestaan er tegenwoordig ook speciale bitcoinautomaten. Aziz Pashtoun heeft zo’n automaat in zijn winkel aan de Groene Hilledijk in Rotterdam-Zuid.

“Het zorgt voor meer klanten in mijn winkel. Veel mensen die bijvoorbeeld ook een telefoonhoesje komen halen als ze bitcoins kopen of verkopen.”

Toch is het niet ieder moment van de dag raak bij de automaat. “Bitcoins kun je niet oneindig kopen, we zijn afhankelijk van de leverancier.” Dat de automaat leeg kan zijn blijkt ook maandag. Een man wil 150 euro inleggen, maar krijgt nul op het rekest. “Ik ben er net mee begonnen dus het is nog wel spannend. Jammer dat ik vandaag niets in kan leggen.”

In totaal zijn er 21 duizend bitcoins in omloop. Phlippen: "Het kunnen er niet meer worden. Als dat wel gebeurt, stijgt het aanbod en daalt de prijs. Dan kan de munt omvallen."

Kenmerken van een bubbel

Toch is de bitcoin zeker niet zonder gevaar. "Het is een hype. Iedereen die nu instapt wordt rijk. Maar het heeft absoluut alle kenmerken van een bubbel. Niemand houdt toezicht op de bitcoin. Dat is ook z’n kracht. Er is niemand verantwoordelijk voor", besluit Phlippen.

Desondanks houdt Aziz vast aan zijn automaat. “De bitcoin zal vast een keer een flinke duikeling kunnen maken, maar ik denk dat er echt toekomst in de digitale munt zit.”