Feyenoord-oma viert 105e verjaardag in De Kuip Mevrouw Paauwe in De Kuip Mevrouw Paauwe met haar verjaardagstaart

Mevrouw Lenie Paauwe uit Schiedam is maandag 105 geworden. Ze is daarmee de oudste inwoonster van de stad. De weduwe van oud-Feyenoordspeler Jaap Paauwe vierde dat maandagmiddag in De Kuip.

De burgemeester van Schiedam, haar familie en de medewerkers van haar verzorgingstehuis hadden het uitje voor haar geregeld. Ze kreeg een rondleiding door het museum van De Kuip en ze kreeg tekst en uitleg bij de standbeelden in het stadion. Jaap Paauwe speelde tussen 1928 en 1939 in totaal 127 wedstrijden voor Feyenoord. Hij is de oudere broer van Bas Paauwe waarmee hij samen speelde bij Feyenoord.