Rotterdams No Surrender-lid veroordeeld na mishandeling

Een Rotterdams lid van motorclub No Surrender is maandag veroordeeld tot drie maanden celstraf. De 34-jarige man komt waarschijnlijk dinsdag al vrij, omdat hij al drie maanden in voorarrest heeft gezeten.

Behalve de Rotterdammer stonden ook drie andere mannen terecht in Breda. Zij waren alle vier betrokken bij de mishandeling van een clubgenoot in september 2016. Dat gebeurde op een parkeerplaats bij de IKEA in Breda. Van de mishandeling zijn tijdens de rechtszaak ook bewakingsbeelden getoond. Met het voorval werd het slachtoffer duidelijk gemaakt dat hij uit de club was gezet, een zogeheten 'bad standing'. Tegen de mannen was vijftien maanden geëist voor openlijk geweld en vrijheidsberoving. Van dat laatste zijn ze allen vrijgesproken, omdat de rechtbank niet kon vaststellen dat de man tegen zijn wil was meegenomen. De Rotterdammer werd in juni van dit jaar gearresteerd in zijn cel, waar hij een straf uitzat voor een andere mishandeling van een ex-lid van No Surrender. De andere veroordeelden waren een man van 30 jaar uit Hulst, een 26-jarige Hagenees en een 34-jarige man uit Axel.