Nieuwe boost voor aanpak huizen Rotterdam-Zuid

Een sloopwoning in Rotterdam-Zuid

Vijf grote bedrijven gaan meehelpen aan de grondige aanpak van de particuliere woningvoorraad in Rotterdam-Zuid. Dat hebben ze maandag afgesproken met de woningcorporaties en de gemeente.

Ook minister Ollongren van Binnenlandse Zaken was bij het ondertekenen van de deal. Ze was op werkbezoek in Rotterdam-Zuid.

Bij de overeenkomst zijn Amvest, Syntrus Achmea, Heijmans, Dura Vermeer en Era Contour betrokken. Ze hebben met corporaties Woonbron, Woonstad Rotterdam, Vestia en Havensteder afgesproken om samen tweeduizend particuliere huizen grondig aan te pakken.



Het kan dan om renovaties gaan, of sloop- en nieuwbouw.

Nationaal Programma Rotterdam-Zuid

De ambitie in het zogeheten Nationaal Programma Rotterdam Zuid is om in twintig jaar tijd 23 duizend particuliere huizen te verbeteren.

De woningcorporaties hadden eerder al bekendgemaakt om tegen die tijd 12 duizend sociale huurwoningen aan te pakken.