Xander van Mazijk uit Maassluis wereldkampioen bowlen

Xander van Mazijk uit Maassluis heeft de wereldtitel bowlen behaald in Las Vegas. Hij versloeg Wu Hao Min uit Taiwan met 224 tegen 190.

De 25-jarige Mazijk was in de voorronde al de sterkste bowler. Hij scoorde in zes spellen 1373 punten.

In de finale behaalde hij uiteindelijk met zeven strikes en drie spares de overwinning.

Het WK bowlen wordt sinds 1954 georganiseerd. De beste Nederlandse prestatie tot nu toe was in 1983. Erik Kok won toen zilver.