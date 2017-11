Rotterdamse Ondernemersprijs naar Tuinderij Vers

Tuinderij Vers uit Brielle heeft maandag de Rotterdamse Ondernemersprijs gewonnen. Het bedrijf versloeg twee andere genomineerden, gevelbekledingsbedrijf Aldowa en softwarebouwer WeAreReasonable People.

Tuinderij Vers is een groenteverwerkingsbedrijf dat is gespecialiseerd in het snijden, mengen en verpakken van groenten en fruit. "Dat doen we met 350 mensen, zeven dagen in de week, vierentwintig uur per dag", vertelt Edwin Noordermeer. Hij is één van de drie eigenaren en kan zijn geluk niet op.

Volgens de jury was het een moeilijke beslissing, omdat de drie genomineerden als onderneming, ondernemer en het ondernemerschap erg dichtbij elkaar zaten. "De jury was het dit jaar voor het eerst niet direct met elkaar eens", zegt jurylid Jos van der Vegt.

Tegenslagen

"Dit bedrijf heeft heel wat tegenslagen overwonnen en de ondernemers zijn aan de ene kant heel bescheiden, maar tegelijkertijd ongelooflijk ambitieus", licht Van der Vegt toe. "Maar er staan drie bedrijven op het podium, dus er zijn drie winnaars en dat is fantastisch."

De prijs voor beste ondernemer in de regio Rotterdam werd maandagavond uitgereikt in het WTC Rotterdam. Het is al meer dan 30 jaar een gerespecteerde onderscheiding in de regio.