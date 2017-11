Deel dit artikel:











Politie zoekt baas van Dordts geitje Foto: @POL_Sterrenburg

Een wijkagent in Dordrecht is op zoek naar de eigenaar van een geit. De agent vond het beestje maandagmiddag in de wijk Sterrenburg en maakte een selfie.

Via Twitter kondigde de agent aan het geitje te hebben gevonden in de buurt van de Kilweg. Omdat niemand zich heeft gemeld, is hij op zoek gegaan naar een slaapplek voor de komende nacht. Maar, zegt de agent via Twitter, de "eigenaar mag zich nog altijd komen melden".