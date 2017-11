Deel dit artikel:











Hijskraan dreigt om te vallen in Dordrecht Foto Twitter: @GZW_Arco

In de haven aan het Maartensgat in Dordrecht dreigt maandagavond een hijskraan om te vallen. De kraan staat op een ponton dat lek is.

De hulpdiensten zijn bezig een plan te maken om te voorkomen dat de kraan omvalt. Het is erg lastig omdat er werkzaamheden zijn aan de kade. Dat betekent dat het moeilijk is om er een andere kraan voor hulp bij te halen. De veiligheidsregio zegt dat omliggende huizen niet ontruimd te hoeven worden. Als de kraan omvalt, dan valt deze in de haven, mogelijk op een aantal plezierjachten. Die boten zijn leeg. Aan het einde van de avond staat het water in de hoogste stand. Daarna zakt de waterstand en wordt de situatie als het goed is veiliger. Het is onduidelijk waardoor het ponton water is gaan maken.