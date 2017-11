Kansloze nederlaag FC Dordrecht bij Jong Ajax

FC Dordrecht heeft met 3-0 verloren van Jong Ajax. De Dordtenaren konden maandagavond niet profiteren van de Amsterdammers die met weinig spelers uit het eerste aantraden.

Net op het moment dat de Schapenkoppen wat meer in de wedstrijd leken te komen, maakte uitblinker Dennis Johnsen in de 34e minuut de eerste goal voor Jong Ajax.

Vlak voor rust kwam het grootste gevaar voor FC Dordrecht via Tom Rosenthal, maar zijn schot ging net over het doel. In de tweede helft kroop de ploeg van Gérard de Nooijer wat meer uit hun schulp.

In de 72e minuut kwam Ajax op 2-0 via Dani de Wit en kort daarna raakte de ingevallen Denis Mahmudov voor FC Dordrecht de lat. Vlak voor het laatste fluitsignaal bepaalden de Amsterdammers de eindstand op 3-0, door goal van invaller Ché Nunnely.