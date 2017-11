Politie op het podium van 'Theater aan de Schie'

De Rotterdamse politie beklom maandagavond voor het eerst het podium van een theater om te vertellen over het vak. In Theater aan de Schie in Schiedam ging het over de voorbereidingen op het kampioenschap van Feyenoord in mei dit jaar.

De ontlading na het behalen van de titel, de huldiging, maar ook de deceptie na de verloren wedstrijd een week eerder tegen Excelsior en de rellen daarna in de binnenstad. Het zorgde voor een bewogen periode voor de politie.

Onder de noemer ‘Politie Rotterdam Exclusief’ gaven de agenten een inkijkje in hoe ze dit aangepakt en beleefd hebben. “Omdat we merken dat er veel interesse is in politiewerk bij mensen”, legt korpschef Frank Paauw uit.

“Het is wel even wennen”, geeft rechercheur Raymond Kolsteren toe. “We staan natuurlijk nooit een verhaal te vertellen op een podium voor zoveel mensen. Maar het is wel leuk, want we zijn trots op ons werk.”

Demonstratie ME

Naast uitleggen hoe de agenten werken gaf de Mobiele Eenheid ook een demonstratie met twee politiehonden. Acht vrijwilligers uit het publiek mochten met een stootkussen aanvoelen hoe een wapenstok aankomt. De bezoekers zijn enthousiast. "Indrukwekkend hoor! Dit moet de politie vaker doen!"

Het korps in Den Haag organiseert al tien jaar van dit soort bijeenkomsten in het theater. Die trekken altijd volle zalen. Bij de eerste voorstelling in Rotterdam kwamen zo’n vijfhonderd bezoekers. De kaarten waren gratis.

Er volgen in de toekomst meer voorstellingen, dan weer over andere onderwerpen. "Dan kun je ook denken aan interessante cold-case zaken", aldus Paauw.