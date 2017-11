​Geert Mak krijgt Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs

De Vlaardingse schrijver en historicus Geert Mak heeft de Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs uitgereikt gekregen van koningin Maxima.

Het gaat om een oeuvreprijs die jaarlijks wordt toegekend aan iemand die zich op een bijzondere manier verdienstelijk heeft gemaakt voor cultuur of natuur in Nederland.

Steun schrijvers en historici

Geert Mak krijgt de Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs vanwege zijn grote staat van dienst als auteur van boeken over onze historie. "Geert Mak deed meer dan wie ook om een breed publiek te interesseren voor geschiedenis", volgens het Prins Bernhard Cultuurfonds.

"Door zijn ongeëvenaarde verteltrant heeft hij de historie voor velen tot leven gewekt. En niet alleen de geschiedenis van Nederland, maar ook die van Europa."

Aan de prijs is 150.000 euro verbonden: de helft daarvan is het startkapitaal voor een cultuurfonds op naam. Geert Mak wil dat fonds gebruiken om historici en schrijvers van onder meer biografieën ondersteunen in hun onderzoek voor nieuw werk.

Eerste boek uit 1985

De schrijver werd in 1946 geboren in Vlaardingen en groeide op in Friesland, als jongste kind van een predikant. Na een studie rechten en sociologie en een loopbaan als journalist, schreef hij in 1985 op 40-jarige leeftijd zijn eerste boek. Er volgden er velen, zoals De Engel van Amsterdam (1992) en Hoe God verdween uit Jorwerd (1996).

Het laatst verschenen boek van Geert Mak, De levens van Jan Six (2016) - het verhaal van een Amsterdamse regentenfamilie door vier eeuwen - is een belangrijke mijlpaal in zijn oeuvre en de directe aanleiding tot het toekennen van de Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs.

Maks meest verkochte boek verscheen in 1999: De Eeuw van mijn Vader, een geschiedenis van Nederland in de twintigste eeuw, nauw verweven met de geschiedenis van zijn eigen familie.