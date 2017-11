Erasmusbrug in alle kleuren van de regenboog

De brug is eerder al paars en oranje geweest- foto: Martijn Smeets

De Erasmusbrug is dinsdagavond vanaf 22.00 uur in alle kleuren van de regenboog verlicht: de verlichting van de brug wordt dan getest en goed gericht.

Het icoon van de stad kan tegenwoordig in allerlei kleuren verlicht worden. Eerder was dit al paars vanwege Wereld Prematurendag, onlangs werd de brug oranje tegen vrouwengeweld.

Brug in alle glorie

Aannemer Rogier van Ankem: “Het gaat goed, alles loopt volgens planning. De komende nacht gaan we wat armaturen bijplaatsen en de bekabeling wegwerken.” Men hoeft dinsdagavond niet een complete lichtshow te verwachten, zegt een woordvoerder van de gemeente Rotterdam. De kleuren worden één voor één getest.

De extra verlichting die erbij komt op de brug, zal ervoor zorgen dat de intensiteit van de kleuren beter uitkomt, zodat oranje ook echt oranje is.

Brian Klopper van gemeente Rotterdam: “De brug is iets echt Rotterdams. We willen laten zien dat de brug er staat, in alle kleuren en gevoelens die erbij horen.”

Ook 's nachts?

Voor nu staat de brug op bepaalde dagen in specifieke kleuren. Niet ‘s nachts, hoewel de presentator van Wakker RIjnmond dat toch graag zou zien. Wethouder Eerdmans heeft nog niet gereageerd op de vraag of dit mogelijk is.