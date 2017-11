Koffiedrab Rotterdamse ambtenaren hergebruikt in plantenbakken

Rotterdamse ambtenaren die regelmatig koffie drinken, zorgen sinds kort voor een duurzamere stad. De gemeente gebruikt het koffiedik van ‘De Rotterdam’ als voeding in de potgrond van plantenschalen.

Aanvulling

Bij het Timmerhuis zijn onlangs tien plantenbakken geplaatst met koffiedik als aanvulling op de potgrond. Sinds enkele weken gaat een stabiele stroom koffiedik vanaf ‘De Rotterdam’ richting de Stadskwekerij van de gemeente in het Kralingse Bos.

“Hier vermengen we dan het koffiedik samen met de potgrond”, vertelt de kweker. “Het is wel bijzonder, per bak is het aroma weer verschillend, dat ruik je gewoon!”

De potgrond gemengd met het koffiedik gaat dan richting de plantenbakken in de stad. “Koffiedik is goed voor de plantjes. Het is een natuurproduct. In Parijs gebruiken ze het bijvoorbeeld al jaren en hier in Rotterdam nu dus ook”, zo zegt de kweker.

Circulaire stad

Het is een van de stappen die de gemeente neemt om haar eigen processen te verduurzamen. “Het is de ambitie om na de eerste tien bakken bij het Timmerhuis in het voorjaar alle gemeentelijke plantschalen te voorzien van koffiedik”, vertelt Jillian Benders, bedenker van dit project. “Als het inzamelingsproces goed verloopt, zal deze pilot worden uitgebreid naar andere gemeentelijke panden.”

Met het hergebruik van koffiedik bespaart de gemeente op aankoop van potgrond en kosten van afvalverwerking. Brigitte Moratis van de gemeente Rotterdam: “Van dit afval wordt nu een nieuwe grondstof gemaakt. Dit is weer een extra stap in de richting van Rotterdam als een circulaire stad.”

Voorlopig kan de stad nog wel even vooruit. “Het gaat over tienduizenden kilo’s drab, dat zijn aardig wat bakken die we kunnen vullen. Het zou prachtig zijn als dit door nog meer bedrijven wordt opgepakt, zo gaan we er echt voor zorgen dat koffiedik een nieuwe grondstof wordt.”