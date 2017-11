Unilever stelt beslissing over hoofdkantoor uit

Unilever heeft een kantoor in Rotterdam en in Londen - foto: Roald Sekeris

Unilever heeft de beslissing om wel of niet te vertrekken uit Rotterdam voorlopig uitgesteld. Dat zegt topman Polman in de Britse zakenkrant de Financial Times.

Het bedrijf heeft nu twee hoofdkantoren; één in Rotterdam en één in Londen. Het bedrijf wil terug naar één. Dat besluit zou dit jaar nog genomen moeten worden, maar is nu dus voor onbepaalde tijd uitgesteld.

Spanningen

Reden voor het uitstel zouden oplopende spanningen in Europa zijn. Polman schreef de spanningen niet direct toe aan de stroef lopende onderhandelingen over de brexit, maar sprak zich eerder wel uit tegen de Britse uittreding uit de Europese Unie. “Het komt van alle kanten tegenwoordig, daar moet je duidelijk over zijn. We nemen een beslissing voor de komende dertig tot vijftig jaar en dat moet je goed doen.”

Financieel topman Graeme Pitkethly wees er eerder op dat de duale structuur, die het bedrijf al sinds 1929 heeft, lastig is bij onder meer overnames.

Beursgenoteerd

Het bedrijf is ook in zowel Nederland, Engeland en New York aan de beurs genoteerd. Die noteringen blijven ongeacht de keuze voor het hoofdkantoor gehandhaafd, zo liet het bedrijf weten.

Verder handhaafde Unilever zijn verwachtingen voor heel 2017. Daarbij voorziet het een onderliggende omzetgroei van 3 tot 5 procent en een verbetering van de marges.