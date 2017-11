Deel dit artikel:











Eigenaresse eetcafé weer door inbraak gedupeerd Eetcafé Zeezicht. Foto: Google Streetview

Eetcafé Zeezicht in Rotterdam-IJsselmonde is voor de tweede keer in een week de dupe geworden van een inbraak. In de nacht van maandag op dinsdag werd een ruit vernield en de gokkast leeggehaald.

''Die kapotte ruit kost 2400 euro. En uit de gokkast hebben ze ruim 600 euro gehaald'', vertelt de bedroefde eigenaresse van de zaak aan de Herenwaard. ''Vorige week was het ook al op maandagnacht. Afgelopen weekeinde zijn ook inbrekers bij de Chinees aan de overkant geweest.'' De vrouw wil graag maatregelen nemen. ''Ze zijn op zoek naar geld. Maar ja, als ik het geld meeneem, krijg ik de volgende keer een klap op mijn kop.'' De eigenaresse van Zeezicht hoopt op de politie. ''Meer toezicht zou zeker helpen.''