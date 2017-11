Schrijvers boek gevangenis Noordsingel zoeken verhalen

De gevangenis is geopend in 1872 en inmiddels alweer vijf jaar gesloten als gevangenis.

Conny Rijken en Lida Hoebeke zijn bezig met het schrijven van een boek over de Noordsingel-gevangenis. Zij zijn nog op zoek naar extra verhalen over de vroegere gevangenis in Rotterdam-Noord.

“We hebben eerder al een boek geschreven over tramlijn 4 en toen we daarvoor langs de Noordsingel kwamen, waren we geïntrigeerd”, vertellen de twee dames. “Er zit zoveel geschiedenis. De muren spreken de verhalen, daar moet zoveel gebeurd zijn. We willen die verhalen boven water halen.”

Conny is vlakbij de voormalige gevangenis geboren en heeft zich altijd al afgevraagd wat daar gaande was, wie er daar leefden en waarom. De twee dames hebben inmiddels al flink wat verhalen boven water gekregen.

Bijzondere verhalen

Zo hebben ze gesproken met de zoon van een dorpsbakker uit Geervliet. Die heeft daar in 1932 drie dagen vastgezeten omdat hij te vroeg was begonnen met bakken en weigerde de boete te betalen. De twee hebben ook al gesproken met iemand die vijf jaar vast gezeten heeft en met mensen die er hebben gewerkt.

“We willen nog wel wat verhalen hebben. Wat er nog ontbreekt, weten we niet precies, omdat we niet weten wat we missen. Maar het lijkt ons wel leuk om te spreken met mensen die er in de Tweede Wereldoorlog hebben gezeten bijvoorbeeld.”

De bedoeling is dat het boek in het voorjaar van 2018 uitkomt.

