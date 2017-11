Van Boekel fluit Feyenoord - Vitesse

Deel dit artikel:











Pol van Boekel is door de KNVB aangesteld voor het duel van Feyenoord met Vitesse. De Limburger leidt de wedstrijd, die in augustus van dit jaar nog in 1-1 eindigde.

De seizoensopening werd uiteindelijk via strafschoppen gewonnen door Feyenoord, waardoor het in eigen stadion de Johan Cruijff-schaal omhoog mocht houden. Het duel in De Kuip begint zaterdag om 20.45 uur. De uitwedstrijd van Sparta in Eindhoven tegen PSV wordt gefloten door Siemen Mulder. De Spartanen trappen zondag om 14.30 uur af. Ook Excelsior speelt in Brabant. De ploeg van trainer Mitchell van der Gaag treedt om 16.45 uur aan tegen NAC Breda. Kevin Blom zal dat duel leiden. Op vrijdagavond 20.00 uur zal scheidsrechter Allard Lindhout NEC - FC Dordrecht fluiten.