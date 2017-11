Bergers nog hele dag bezig met scheve kraan Dordrecht

Er is geen gevaar meer dat een kraan op een lekkend ponton in een haven in Dordrecht zal omvallen. Dat zegt de gemeente Dordrecht. De kraan staat deels op een ponton, dat naar de bodem van de haven is gezakt.

De kraan van 45 ton hangt schuin boven het water van het Maartensgat, tegenover de Grote Kerk.

"Gisteravond om 18.00 uur is het begonnen met kantelen" zegt Peter de Vet van de gemeente Dordrecht. "Toen is de aannemer gewaarschuwd en kreeg ik een bericht dat er iets met het ponton aan de hand was."

De hulpdiensten gingen meteen aan de slag om de situatie te stabiliseren. "Het ponton ligt nu op de bodem vast en de kraan is gestabiliseerd door het schip dat er naast ligt."

De pleziervaartuigen in de directe omgeving zijn inmiddels weggesleept. Huizen in de omgeving hoeven niet ontruimd te worden. Er liggen olieschermen in het water om eventueel lekkende motorolie op te vangen.

"Bergers gaan eerst materialen van het werkschip afhalen en pompen het dan leeg. Dan zetten we het rechtop en onderzoeken verder wat er aan de hand is", vervolgt De Vet. Voor de klus is een tweede ponton langs het werkschip gelegd.

"We gaan daarna kijken of we het lek kunnen repareren. Ik verwacht dat we daarmee in ieder geval nog wel de hele dag bezig zijn."