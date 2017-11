Ook essentaksterfte in Rottemeren

Staatsbosbeheer gaat essen kappen in recreatiegebied Rottemeren. Het gaat om ernstig aangetaste exemplaren die in de buurt van wandel- en fietspaden op omvallen staan.

"De komende jaren verdwijnt als gevolg van de schimmelziekte essentaksterfte negentig procent van alle essen", zegt boswachter Dick van Stegeren. "Het gaat echt heel snel."

"In het voorjaar gaan we inventariseren waar nog knoppen aan de bomen komen en welke dood zijn. Op basis daarvan wordt dan bepaald welke bomen er precies moeten worden gekapt."

Volgens de boswachter is het niet te voorkomen dat er gaten ontstaan in het landschap. "Die proberen we zo snel mogelijk weer op te vullen met andere boomsoorten. Op die manier willen we ook de biodiversiteit bevorderen. Zo moeten er meer eiken, haagbeuken en iepen worden aangeplant."

De es is een typisch Nederlandse boom. Samen met wetenschappers en kwekers onderzoekt Staatsbosbeheer daarom of er in de verre toekomst resistente essen gekweekt kunnen worden.

Hoeveel essen er op dit moment precies in het Rottemerengebied staan, kan de boswachter niet zeggen. Enkele decennia geleden ging het volgens onderzoekers om 16 procent van het totale aantal bomen.

Recreatiegebied Rottemeren is gelegen in een droogmakerij van de 18de eeuw. De bodem bestaat uit veengronden en klei.