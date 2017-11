Papendrechter steelt fiets voor ogen politie

Een man in Papendrecht heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een fiets gejat, vlak voor de ogen van surveillerende politie-agenten.

De agenten reden op de Burgemeester Keijzerweg in Papendrecht toen ze bij een bushalte een man zagen rondstruinen. Op een gegeven moment pakte de man een fiets die daar stond en reed ermee weg. Hierop is de politie achter de man aangereden. Ze hielden hem even verderop staande.

In eerste instantie dacht de man met fiets dat hij werd gecontroleerd, vanwege het ontbreken van de fietsverlichting. Al snel kon hij alleen nog maar toegeven dat hij zojuist de fiets had gestolen.

Hierop is de man aangehouden voor diefstal. Het OM heeft inmiddels bepaald dat de man een transactievoorstel krijgt van tweehonderd euro. Als hij die niet betaalt, beslist de Officier van Justitie of hij voor moet komen.

De politie is op zoek naar de eigenaar van de fiets.