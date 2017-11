Naaktzwemmen verdwijnt in Maassluis

Na 33 jaar moeten de zwembroek en bikini weer aan in Zwembad Dol-fijn in Maassluis. Het traditionele uurtje blootzwemmen op zondagmiddag stopt wegens onvoldoende bezoekers. Volgens de naturistische zwemvereniging Puur Natuur is dat ondermeer het gevolg van de 'verpreutsing van de samenleving'.

Hanneke Volker van Puur Natuur vindt het jammer, want een badpak is niet aan haar besteed. "Textielvrij is een heerlijk gevoel. Een zwempak of -broek vind ik echt een belemmering. Bovendien: tijdens het naturistisch zwemmen is iedereen gelijk. Niemand hoeft mee met de laatste mode."

Nog steeds zwemmen er op zondagmiddag in Maassluis tientallen mensen in hun adamskostuum. Maar dat is voor de vereniging niet genoeg om de zwembadhuur op te brengen.

"Op het hoogtepunt hadden we ruim negenhonderd leden, verdeeld over drie locaties. Nu nog 243. We kunnen de contributie wel verhogen, maar dat willen we niet."

Het ledenaantal loopt sinds begin jaren 2000 langzaam maar zeker terug. Volgens Volker voelt 'de samenleving' zich steeds minder op het gemak bij bloot. "Verpreutsing noem ik dat. Verder hebben veel verenigingen ook gewoon minder en leden is het aantal sauna's in ons land toegenomen."

De leden van Puur Natuur zullen op zondag 17 december voor het laatst in hun thuisbasis in Maassluis het water inplonzen. Daarna wordt de vereniging opgeheven.

Voor de echte liefhebber zijn er nog twee uitwijkmogelijkheden. Ze kunnen terecht in Zwijndrecht en Delft voor zwemplezier zonder textiel.