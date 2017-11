Nieuwe show Richard Groenendijk: alle shows in regio uitverkocht

Voor de nieuwe show van de Rotterdamse cabaretier Richard Groenendijk is in de regio geen kaart meer te krijgen. Alle shows in Rotterdam en omringende gemeenten als Dordrecht, Spijkenisse, Vlaardingen en Schiedam zijn uitverkocht.

Groenendijk begint dinsdagavond aan een nieuwe reeks voorstellingen, die tot 24 mei 2018 loopt en hem het hele land door voert. Die is nu al een daverend succes. In de meeste zalen is er geen ticket meer te krijgen.

Ook op de secundaire markt is het knokken voor een kaartje. Tientallen fans hebben op de site Ticketswap aangegeven dat zij op zoek zijn naar een plek. Voor Groenendijk markeert dat nu al zijn meest succesvolle toernee ooit.

Ahoy

Gesproken over een show in een grotere zaal van het formaat Ahoy om aan de vraag te voldoen is er niet, zegt boekingsagent Iene de Boer, die de shows voor Groenendijk regelt. "Wel zij nu aan het boeken voor het volgende theaterseizoen. Richard gaat dan opnieuw met deze show het theater in. Hij gaat weer een hele week in het Oude Luxor spelen, en ook in de omliggende gemeenten de theaters in.'

Wie Groenendijk sneller wil zien heeft nog een kans. In Den Haag zijn nog wat kaarten te koop, in verder liggende gemeentes als Heerlen en Deventer ook.

Oude Luxor

Groenendijk begint zijn nieuwe tour in het Oude Luxor in Rotterdam. “Ja, ik blijf het Oude Luxor trouw”, zegt hij. “Dit is het theater waar ik als kind zat, waar ik ervan droomde om er ooit een liedje te mogen zingen of iets te mogen vertellen. Nu sta ik er met mijn eigen show. Dat is toch te gek?”

'Om Alles' is tot en met zondag te zien in het Oude Luxor Theater in Rotterdam. “Dit is de meest persoonlijke show tot nu toe”, laat Groenendijk weten. “Het gaat over angsten en onzekerheden, over loslaten of vasthouden.”

Zwaar wordt het geenszins, verzekert hij: “Ik heb wel geprobeerd om er komische verhalen van te maken. Het belangrijkste voor mij is dat mensen lachen, dat ze een leuke avond hebben. Maar het is wel mooi als het mensen tegelijk ook aan het nadenken zet.”