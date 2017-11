Herken jij dit uitgehongerde poesje?

De eigenaar van een auto in Vlaardingen keek vreemd op. Onder de motorkap van de auto bleek een uitgehongerd katje te zitten. "Een echte motorkaptoerist", aldus Leonie Bouman van de Facebookpagina vermiste/gevonden dieren.

De organisatie heeft zich ontfermd over het diertje en is een zoektocht begonnen naar de herkomst. ''Het is niet bekend hoelang de poes in de auto heeft gezeten en waar de auto allemaal is geweest."