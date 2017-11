Primeur: Rotterdamse transporteur koopt eerste Tesla-vrachtwagen

Kwijlende vrachtwagenfans kunnen ze verwachten bij het Rotterdamse Breytner. De transporteur heeft een flinke primeur gescoord in truckland: de aanschaf van de allereerste eerste vrachtwagen van het fameuze merk Tesla.

Het Amerikaanse merk werd beroemd door de ontwikkeling van hippe, glanzende elektrische bolides. Goedkoop zijn die zeker niet, maar dat doet aan de populariteit niets af. Tesla gaat nu zich ook richten op uitstoot-vrije vrachtwagens.

Vrij van uitstoot

Directeur Marie-Jose Baartmans van Breytner glundert. "Ineens werd duidelijk dat we er een konden kopen. De prijs viel met anderhalve ton mee. Ik heb er geen moment over getwijfeld en ben er heel trots op."

Baartmans zocht contact met het hoofdkwartier van Tesla en de visie van haar bedrijf sprak de Amerikanen aan. De vrachtwagens van Breytner rijden nu al volledig CO2 uitstoot-vrij. Het zijn allemaal voormalige dieselwagens die voorzien zijn van een accu.

600 kilometer ver

Baartmans: "Het ombouwen is erg duur. Nu kopen we de eerste echte elektrische vrachtwagen die zo van de band af komt rollen. Deze Tesla Semi past bij ons bedrijf."

Elektrische auto's hebben soms een beperkte actieradius omdat een accu eerder leeg is dan een tank benzine. Baartmans: "De Tesla Semi kan 600 kilometer ver voor hij moet worden opgeladen. Dat duurt een half uur. Allemaal ruim voldoende om onze klanten in de regio te bedienen."

2019

Baartmans prijst de visionaire eigenaar Elon Musk van Tesla. "Het is een gewaagde stap. Geen enkele fabrikant durft dit aan. Met de prijs van 180.000 dollar is de prijs heel scherp. Met deze prijs kun je echt concurreren met diesel. Dit geeft ons een voorsprong voor onze klanten.

Helemaal zeker is het nog niet wanneer de glanzende vrachtwagen over de wegen van de Rijnmond-regio zal rijden. Tesla mikt op 2019, maar levert eerst aan de Verenigde Staten en Canada.

Fans

Daarna is Europa - met Breytner voorop - aan de beurt. Baartmans: "Een realistische gedachte is 2020 of 2021." Zoveel geduld heeft Baartmans niet. Ze hoopt voor die tijd al een glimp te kunnen opvangen in de normaal besloten wereld van de Tesla-fabriek in de Amerikaanse staat Nevada.

De eerste Nederlandse meters van de Tesla Semi zullen ongetwijfeld een wonderlijke mix van fans trekken: die van het elegante Tesla én die van stoere vrachtwagens.

Britse wetenschappers twijfelen overigens over de haalbaarheid van elektrisch goederentransport. Volgens hen staat een keer opladen van een Tesla-truck gelijk aan de energie van vierduizend huizen.