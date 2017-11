Eigenaar eetcafé radeloos na weer een inbraak: 'Ik weet het niet meer'

Radeloosheid, verdriet en woede. Het zijn emoties die spelen bij Joke Wouters, de eigenaar van eetcafé Zeezicht in Rotterdam-Zuid. Maandagnacht werd haar café voor de tweede keer in een week leeggehaald.

Dat die inbraak haar meer kost kost dan de buit de daders oplevert maakt Joke moedeloos. "Dit is niet leuk meer. Hier valt geen bier tegen op te tappen.'' ​De roof kost haar enkele duizenden euro's. Als Joke denkt aan hoeveel biertjes ze moet tappen om dat geld terug te verdienen wordt het haar teveel. "Dat zijn er echt zoveel.''

Naast radeloosheid is er nog een emotie die ze voelt: verbittering. Is er dan niemand die de inbraak zag gebeuren? Joke denkt van wel. "We sluiten om negen uur, want je ziet hier heel weinig mensen. Tot twaalf uur rijdt er een bus en rijdt er een tram. Lopen er mensen langs. Maar je kunt mij niet wijsmaken dat er niemand is die hoort dat er een ruit van dubbel glas wordt ingegooid."

Die getuigen moeten er haast wel zijn, weet Joke. "Ik heb via-via gehoord dat er mensen iets hebben gezien, maar dat die zich nergens mee durfden te bemoeien. Maar je kunt toch op zijn minst 112 bellen? Lijkt mij. Dat zou ik tenminste doen."

Tien uur per dag

Nu is het afwachten maar, vindt Joke. Tot het weer een keer mis gaat, en zij weer de dupe is. "Ik wil helemaal niet zielig doen hoor, echt niet. Maar je hebt het gewoon gehad op een gegeven moment. Dat knokken ben je zat."

Na een diepe zucht: "Ik weet het niet meer. We blijven knokken, maar ik moet wel zien dat ik het geld bij elkaar krijg. Dat mijn inkomen betaald wordt, en mijn personeel. Dat is de ellende."

Gelukkig heeft ze een hoop klanten die haar helpen. Dat scheelt, alleen al mentaal voelt ze zich er door gesterkt. "Daar ben ik dankbaar voor. Maar vandaag kwam ik binnen en dacht ik: nee, niet weer. Je wordt er gewoon ziek van."

Dynasty

Ook bij Chinees-Indisch restaurant Dynasty, tegenover Zeezicht, werd ingebroken. Daar liep de schade op tot duizenden euro's. Bij de eigenaren kwam de klap keihard aan.

Lisa Lin: "Wij zijn nieuw. Dit is onze derde week hier. We hebben veel gedaan, veel verbouwd. We raakten in de stress. Dit is vervelend."

In beide zaken doet de politie nog onderzoek.