Politie Rotterdam start proef met bodycams

In het centrum van Rotterdam gaan politie-agenten op pad met bodycams. Tien politiemensen worden vanaf deze maand uitgerust met een camera op hun uniform. Het is een proef die loopt tot maart 2018.

Het is een landelijk experiment waar ook Rotterdam aan mee doet. De politie gaat kijken of de bodycams bijdragen aan de opsporing van criminelen en of ze de veiligheid van de agenten vergroten.

De bodycams worden gebruikt op de openbare weg en in openbare gebouwen. De Rotterdamse politiemensen bepalen zelf wanneer ze de camera aanzetten en moeten burgers informeren over hun camera.

Helmcamera's

Het is niet de eerste keer dat de Rotterdamse politie camera's gebruikt. Bij de rellen in Hoek van Holland waren er al agenten met camera's op hun helm. Onder meer door het gebruik van deze beelden konden de relschoppers later goed in kaart worden gebracht. Ook in 2017 werd er een landelijke proef met bodycams gehouden.

Op het YouTube-kanaal #PRO247 zijn diverse beelden van Rotterdamse politie-agenten terug te zien.