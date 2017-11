Forse straffen geëist voor schietpartijen Rotterdam-Zuid

Justitie heeft straffen tussen de zes en zestien jaar cel geëist voor enkele schietpartijen in Rotterdam-Zuid. Daarnaast was sprake van gijzeling en mishandeling.

Een van de verdachten is Elias A.(25) Hij wist in januari van dit jaar korte tijd te ontsnappen , toen hij voor behandeling naar het Sint Franciscus Gasthuis werd vervoerd. Hij is een maand later in Etten Leur aangehouden.

Tegen Elias A. is elf cel jaar geëist. In totaal staan vijf mannen terecht. Volgens justitie eisten zij steeds geld van hun slachtoffers. Soms werd gedreigd dat er anders familieleden zouden worden vermoord.

Bruut geweld

Justitie in Rotterdam spreekt van "bizarre handelingen" en "collectief en bruut geweld." De slachtoffers zouden zijn vernederd. In een geval, aan de Zevenkampse Ring, zijn er mannen uitgekleed en vastgebonden.

"Er worden onder meer sigaretten op hun billen uitgedrukt, met een kabel/riem geslagen, naaktfoto’s gemaakt en een pistool op hun hoofd gezet en doorgeladen", zegt justitie. "Zij voelden zich God", heeft een van de slachtoffers verklaard.

Vrijwel alle verdachten hebben een fors strafblad en zijn eerder veroordeeld voor geweld en diefstal. Het is nog niet bekend wanneer de rechter in Rotterdam uitspraak doet.