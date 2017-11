Deel dit artikel:











Politie pakt Poolse overvaller op in Hoek van Holland Foto: archief

De politie heeft in Hoek van Holland een Pool opgepakt die in zijn eigen land nog een celstraf van bijna drie jaar moet uitzitten. De 29-jarige man werd in Polen veroordeeld voor het plegen van meerdere overvallen.

De Poolse autoriteiten hadden het vermoeden dat de man in Nederland verbleef. Op verzoek van Polen was de politie gestart met een zoektocht naar de man. Hij bleek in Hoek van Holland aan het werk te zijn. Toen hij de politie zag, sloeg hij op de vlucht. Agenten wisten hem even later toch aan te houden.