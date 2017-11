Bergers gaan woensdag verder met berging scheve kraan Dordrecht

De berging van de scheve kraan op het lekke ponton in Dordrecht kan pas woensdag beginnen. De kraan staat deels op een ponton, dat naar de bodem van de haven is gezakt. De bergers zijn dinsdag de hele dag bezig met de voorbereiding van de berging.

"We gaan morgen met frisse moed kijken of we hem boven kunnen krijgen", vertelt Pascal van Weelden van verzekeringsmaatschappij Prevent Survey. De kraan van 45 ton hangt schuin boven het water van het Maartensgat, tegenover de Grote Kerk.

De (plezier-)vaartuigen in de directe omgeving zijn inmiddels weggesleept. Zodra er voldoende ruimte is, wordt er een tweede ponton naar de haven gebracht. Dat had dinsdag al moeten gebeuren. Maar het nieuwe ponton bleek te breed. Er moet nu eerst een paal verwijderd worden voordat vanaf dat ponton de berging van de kraan kan worden gestart.

"Bergers gaan eerst materialen van het werkschip afhalen en pompen het schip dan leeg. Dan zetten we het rechtop en onderzoeken verder wat er aan de hand is", vertelt Peter de Vet van de gemeente Dordrecht.

Er liggen olieschermen in het water om eventueel lekkende motorolie op te vangen