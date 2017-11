Rotterdammer opgepakt voor moord Maastricht

De politie heeft in Rotterdam een man opgepakt voor de moord op Maastrichtenaar Aiyoub Haddoumi. De 23-jarige Rotterdammer werd aanvankelijk aangehouden voor een ander delict. Hij wilde een overval plegen op een supermarkt.

Haddoumi werd in augustus doodgeschoten. Het slachtoffer is een bekende uit het Maastrichtse drugscircuit. Er wordt nog onderzocht of het om een drugsgerelateerde moord gaat.

Eerder hield de politie in deze zaak een twintigjarige en een 24-jarige verdachte aan, allebei uit Rotterdam.