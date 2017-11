Schouderoperatie voor Elia

Eljero Elia wordt deze week geopereerd aan zijn schouder. De voormalig Feyenoorder is daarvoor terug gekeerd naar Nederland. Daar bezocht hij dinsdag zijn oude teamgenoten in De Kuip.

De rappe aanvaller verliet Rotterdam afgelopen zomer voor het Turkse Istanbul Basaksehir. Vorig seizoen stond Elia een al een tijdje aan de kant met schouderklachten en door een paar nieuwe beuken daarop in Turkije, is een operatie nu noodzakelijk. Deze vindt later deze week plaats in het Erasmus MC. Na de operatie keert hij zo snel mogelijk terug naar de Turkse hoofdstad.