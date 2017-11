Deel dit artikel:











Bedrijfspand Alblasserdam dicht na ontdekking hennepkwekerij Foto: archief

Een bedrijfspand aan het Nieuwland Parc in Alblasserdam is door burgemeester Paans gesloten. In oktober ontdekte de politie er een hennepkwekerij.

​Het bedrijfspand blijft drie maanden dicht. Burgemeester Paans zegt dat dit soort praktijken niet thuis horen in het dorp. Een tijdelijke sluiting is volgens hem de enige optie. De politie doet intussen onderzoek naar de eigenaar van de hennepkwekerij.