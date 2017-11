Honderden Rotterdamse woningen van het gas af

In Prinsenland gaan ze over op stadswarmte

Steeds meer woningen in Rotterdam gaan van het gas af. In Rotterdam-Prinsenland worden op dit moment 1650 woningen gerenoveerd, energiezuinig gemaakt en aangesloten op de stadswarmte. Koken gebeurt daar voortaan elektrisch. Gas komt er niet meer bij kijken.

"We zijn bezig met verduurzaming van de flats. Van gas naar stadsverwarming. Twee flats zijn zo goed als klaar, de andere twee flats volgen volgend jaar", vertelt projectuitvoerder Felix Hunting.

Onder in de flat is een ruimte van drie bij drie meter waar de installatie voor alle appartementen staat. "Hier komt de primaire buis met restwarmte binnen en verdelen we naar de appartementen", legt de uitvoerder uit. "Met dit station verwarmen we de hele flat."

De eerste 625 appartementen zijn inmiddels al aangesloten. Willy Muller is één van de eerste bewoners die van het gas af is. "De stadsverwarming bevalt me beter dan wat we voorheen hadden." Het elektrisch koken is wennen zegt ze. "Het gaat. Het enige is dat je niet goed op hoge temperatuur in olie kunt bakken."

"Onderdeel zijn van de verduurzaming is alleen maar fijn. En ik moet zeggen dat ik meer geld terugkrijg van mijn verwarming dan ik ooit gehad heb, dus dan is het wel in het voordeel van de stadsverwarming."

Restwarmte

De restwarmte arriveert in Rotterdam-Prinsenland via een kilometerslange buis van de vuilververbranding AVR in de Rotterdamse haven.

In Prinsenland gaat het om vier flats waar energiebedrijf Eneco en woningcorporatie Woonstad de handen ineen hebben geslagen bij renovatie en verduurzaming.

In de toekomst moeten steeds meer woningen en wijken van het gas af. Het is één van de manieren om de energietransitie mogelijk te maken. Eneco zet daarbij steeds meer in op energiewinning uit wind, zon en restwarmte uit de industrie.

Koelen met Maaswater

Ook bij het appartementencomplex De Rotterdam op de Wilhelminapier wordt gebruik gemaakt van duurzame energie. "Zomers koelen wij koelen het gebouw met Maaswater", zegt Gijs Postma van Eneco.

Via een buizenstelsel en leidingnetwerk komt het koude rivierwater de kelder van het gebouw binnen, doet zijn airconditioningswerk en wordt vervolgens weer teruggepompt in de rivier.

In de winter wordt De Rotterdam verwarmd met stadswarmte. "We gebruiken hiervoor de retourleiding, dus de leiding die eerst warmte heeft geleverd aan woonwijken en nu weer op de terugweg is naar de vuilverbranding in de haven. Dus dat is extra duurzaam", zegt Gijs Postma van Eneco.