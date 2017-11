Universiteit Twente werft studenten in Rotterdam

De Universiteit Twente komt naar Rotterdam om nieuwe studenten binnen te halen. De technische universiteit organiseert donderdag een 'pop-up university' in Rotterdam-Zuid.

In Theater Walhalla en Hotel New York worden een dag lang masterclasses en informatierondes gegeven. De universiteit uit Twente wil studenten uit de Randstad trekken naar de opleidingen Creative Technology, Technische Geneeskunde of Business & IT.

De Twentse Universiteit wil bij scholieren uit onze regio extra opvallen. Dat wil het ook in de regio Amsterdam. Daar vond in april al een dergelijk evenement plaats.