Moord op Belg in Spijkenisse: politie zoekt drie mannen

Voor de dood van de Belg Stefaan Bogaerts in Spijkenisse twee maanden geleden is de politie op zoek naar drie mannen die mogelijk wat met de moord te maken hebben.

Een getuige heeft ze tien minuten voor de liquidatie gezien op de hoek van de Saturnusstraat en de Mercuriusstraat. Hun gezichten waren niet goed te zien omdat ze verstopt zaten in regenpakken met capuchons. Het regende die avond niet.

Het 55-jarige slachtoffer overleed nadat hij door meerdere kogels was geraakt. De vluchtauto werd een half uur later teruggevonden.

De zaak kreeg vanavond aandacht in Opsporing Verzocht. De politie heeft aanwijzingen dat Boogaerts betrokken was bij drugshandel, wellicht om een oplossing te zoeken voor de schulden die hij had.

Recent werd ontdekt dat Bogaerts eigenaar was van een bestelbus. Die Sprinter zegt misschien iets over waar Stefaan kwam, waar hij zich mee bezig hield of met wie hij omging. Het gaat om een witte Mercedes Benz Sprinter met het Belgische kenteken 1-SJF070.