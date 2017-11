Deel dit artikel:











Beste bartender van het land komt uit Rotterdam Daryl in actie. Foto: Hotel New York / NY Basement

Daryl Lieuw-On uit Rotterdam is de beste bartender van Nederland. De Rotterdammer staat achter de toog bij restaurant NY Basement in de kelder van Hotel New York. Lieuw-On nam het op tegen 21 bartenders uit het hele land tijdens de Entree Awards.

"Ik ben super blij. Ik heb flink gejuicht en gesprongen toen de jury het bekend maakte", vertelt bartender Daryl. Hij ontving zijn prijs maandagavond in Theater Amsterdam. Dyral maakte indruk op de jury met zijn signatuurcocktail. Een drankje met onder meer rum, Angostura bitter, limoensap en grapefruitsap. "Ik heb een kruidige en frisse cocktail voor de jury gemaakt. En dat ging goed!" De cocktail staat nu ook op het menu van NY Basement. Hij hoopt dat veel mensen het drankje bij hem komen proeven. Bij Hotel New York zijn ze ook in hun nopjes na de winst van de barman. "Wij zijn erg trots op Daryl. Hij heeft het meer dan verdiend. Wij zijn blij dat hij bij ons werkt", vertelt general manager Roel Dusseldorp. De jury beoordeelde de cocktails op presentatie, geur en smaak. “Daryl is een terechte winnaar omdat hij snelheid, kennis, creativiteit en gastheerschap perfect wist te combineren. Hij bereidde bovendien goede drankjes, creëerde een uitnodigende sfeer en maakte zich de bar goed eigen", zegt jurylid en cocktailgoeroe Tess Posthumus.