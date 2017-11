Deel dit artikel:











Voormalige vijfpoter heeft een nieuw thuis Quint in zijn nieuwe huis

De Rotterdamse kater Quint maakt het goed. De kat, die bekend werd omdat hij vijf poten had, is via de Stichting Zwerfkatten Rijnmond terecht gekomen bij nieuwe baasjes in Pijnacker. Stefan en Suzanne zijn nu al dol op het beestje.

“Hij is hier nu twee weken en voelt zich echt thuis”, vertelt Suzanne. “Hij komt steeds meer los en kroelt en speelt graag.” Het jonge stel wist bij de kennismaking eigenlijk niks van de bekendheid van Quint. Pas later ontdekte ze dat de zwerfkat uit Rotterdam-Zuid volop in het nieuws was geweest. “Wel mooi, een kat met een verhaal”, lacht Stefan. “We hebben zijn handicap nooit als een bezwaar gezien om hem in huis te nemen.” Operatie en revalidatie

van Quint door de chirurgen van de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht geamputeerd. Hij moest daarna In oktober werd het vijfde pootje van Quint door de chirurgen van de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht geamputeerd. Hij moest daarna opnieuw leren lopen . Om het geld voor de operatie bij elkaar te krijgen werd de inzamelingsactie ‘Help Quint’ op touw gezet. De baasjes moeten nu zorgen voor de verdere revalidatie. Dierenarts Leen den Otter: “Zij hebben nu hun handen vol. Ze moeten niet alleen dagelijks veel met hem oefenen, Quint is ook gewend om veel aandacht te krijgen.” Verder merken Stefan en Suzanne weinig van de beroemdheid van hun kater. “Voor ons is het straks ook niet anders dan dat hij gewoon Quint is.”