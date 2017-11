Dronken vrouw uit sloot gehaald in Rhoon

Een dronken vrouw is dinsdagavond door omstanders uit de sloot aan de Doelwijck in Rhoon gehaald. Zij kwamen af op het gegil van de vrouw. Volgens de politie is de dame waarschijnlijk zelf in de sloot gevallen.

De vrouw is opgevangen in een nabijgelegen woning. Ze is later met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Ze wordt daar gecontroleerd omdat het niet bekend is hoe lang de beschonken dame in het water heeft gelegen.

Het gezelschap waar de vrouw mee was is door de politie verhoord over het incident.