Rechter fluit Dordrecht terug over aanbesteding Prins Clausbrug Maquette van de Prins Clausbrug in Dordrecht Piet Sleeking: "buikpijn van Prins Clausbrug"

De bouw van de Prins Clausbrug, in Dordrecht, is met onbekende tijd vertraagd. De rechtbank heeft in kort geding bepaald, dat de gemeente de bouw niet had mogen gunnen aan Dura Vermeer.

Het geding was twee weken geleden aangespannen door Züblin. Dat bedrijf zei dat de gemeente zich niet aan de aanbestedingsregels gehouden had en dat de bouw ten onrechte aan Dura is gegund. Züblin werd tweede in de prijsvraag, die de gemeente Dordrecht had uitgeschreven voor de aanbesteding. "Het idee van dat bedrijf was 1,1 miljoen euro goedkoper, maar we moesten volgens de regels juist kiezen voor Dura", zegt wethouder Piet Sleeking. Keuze Dura onterecht

De keuze voor Dura was toch niet terecht, oordeelde de rechtbank dinsdag. Op één van de 800 punten in de procedure heeft de gemeente namelijk een fout gemaakt. De keuze voor Dura was toch niet terecht, oordeelde de rechtbank dinsdag. Op één van de 800 punten in de procedure heeft de gemeente namelijk een fout gemaakt. Concreet komt het er op neer, dat Dura voor één van de drie verflagen op de brug een metaal-achtige verf wil gebruiken, die volgens de beschrijving van de eisen niet gebruikt had mogen worden. "Heel vervelend, temeer we die hele procedure extra zorgvuldig hebben gedaan en nog hebben getoetst, juist om dit soort problemen te voorkomen", zegt Sleeking. Hoge kosten

De brug bezorgde hem toch al buikpijn, erkende hij: "want we hikten toch al aan tegen de kostenoverschrijding van drie miljoen euro." De brug zou 9 miljoen euro kosten, maar dat worden er twaalf. De brug bezorgde hem toch al buikpijn, erkende hij: "want we hikten toch al aan tegen de kostenoverschrijding van drie miljoen euro." De brug zou 9 miljoen euro kosten, maar dat worden er twaalf. Gemeenteraad

Dinsdagavond moest de gemeenteraad zeggen of ze akkoord gaat met de hogere bouwprijs. De raadsleden werden echter ook pijnlijk verrast door de rechterlijke uitspraak. Dinsdagavond moest de gemeenteraad zeggen of ze akkoord gaat met de hogere bouwprijs. De raadsleden werden echter ook pijnlijk verrast door de rechterlijke uitspraak. Besloten werd om los van die uitspraak toch een oordeel te geven. Daarbij bleek een raadsmeerderheid wel te kunnen leven met de hogere kosten. Een besluit kan voorlopig niet genomen worden, weet de wethouder: "We moeten de vergunning van de rechter intrekken, maar hoe het verder gaat en hoe lang dat gaat duren, dat weet ik nu ook niet." De Prins Clausbrug is een fiets- en wandelbrug, die de nieuwe wijk Stadswerven via het Lijnbaangebied moet gaan verbinden met de binnenstad.