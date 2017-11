Deel dit artikel:











Korfbal Cup: Vitesse uit Barendrecht onderuit tegen Valto Korfbal Cup: Vitesse Barendrecht onderuit tegen Valto

KV Vitesse heeft in de Zuid-Holland Korfbal Cup niet weten te stunten tegen het hoger spelende Valto uit De Lier. De Barendrechters gingen in de Bongerdhal met 13-24 onderuit in de tweede ronde van het toernooi.

Na afloop van deze wedstrijd werd er geloot voor de achtste finales van het toernooi. Dat leverde de volgende affiches op. In deze achtste finales worden slechts zes wedstrijden gespeeld. Ook de twee beste verliezers gaan naar de kwartfinale. Kinderdijk - Merwede

Vriendenschaar - KCC/SO Natural

KOAG - Velocitas

Maassluis - HKV/Ons Eibernest

Valto - KCR

Meervogels - PKC/SWK Groep