Daklozen en ondernemers samen aan tafel

Een diner voor ondernemers en daklozen in Rotterdam. In De Machinist gingen ze samen aan tafel, om te merken dat de verschillen tussen hen misschien veel minder groot zijn dan gedacht.

'Samen aan één tafel' is een project van een groep studenten van de Hogeschool Rotterdam. "We willen twee werelden bij elkaar brengen", zegt Jessica Nel. "Zo proberen we verbinding en begrip tot stand te brengen".

Om het ijs een beetje te breken, zijn kaartjes op tafel gelegd met vragen als: Wanneer heb je voor het laatst gezongen? Wat zijn je dromen voor de toekomst? "Maar die hebben we helemaal niet nodig", lacht Magchelina Mölller van Autoschadebedrijf Möller. "Iedereen was eigenlijk meteen druk in gesprek. En dan merk je dat de afstand veel minder groot is dan je dacht. Bovendien heb ik veel respect voor de manier waarop deze mensen hun best doen om er weer bovenop te komen."

Robert Fernandes is nog niet zo lang dakloos. "Het is best bijzonder wat mensen voor je over hebben als je in zo'n situatie belandt", zegt hij. "Toen ik dakloos werd, heb ik een paar nachten in een trappenhuis doorgebracht. De bewoner gooide me niet zomaar op straat, maar bracht me in contact met het Leger des Heils."

Sindsdien is hij aan het knokken om een beter bestaan op te bouwen. "Toen ik op straat belandde voelde ik me erg eenzaam. Het was echt een dieptepunt in mijn leven. Maar daardoor gaf het me juist kracht: ik moest en zou uit deze situatie zien te komen. Een avond als deze geeft me meer vertrouwen in de toekomst."