Botteghin haalt halve ton op voor Braziliaanse kinderen

Op een Braziliaanse avond in Lommerrijk in Rotterdam heeft Eric Botteghin 52.375 euro opgehaald voor arme kinderen in Brazilië. De verdediger van Feyenoord is samen met zijn vrouw Melina ambassadeur van de stichting Power2Fly, die zich inzet om tachtig kinderen in Florianopolis van de straat te houden.

"Het is veel meer dan we hadden verwacht", vertelt de Braziliaanse verdediger na afloop met een brede glimlach. Er waren zo'n honderd mensen aanwezig op de avond, onder wie zijn vrienden en ploeggenoten Jan-Arie van der Heijden en Brad Jones. De aanwezigen konden bieden op gesigneerde Feyenoord-shirts van Botteghin en Tonny Vilhena, maar ook op containers die gebruikt worden als bijvoorbeeld kleed- of schoollokaal voor de kinderen in Florianopolis. Ook Melina droeg haar steentje bij door haar speciale Feyenoord-jurk te veilen, wat maar liefst 1000 euro opbracht. Ook mevrouw Makaay besloot spontaan haar jurk te veilen. Melina kent haar echtgenoot Eric al sinds haar zesde. En ook toen al zat z'n hart op de goede plaats. "Z'n moeder zei ook al dat-ie als kind altijd arme, zielige kinderen wilde helpen. Hij is een gevoelige jongen en dat is ook een van de redenen waarom ik verliefd op hem ben geworden." Meer informatie vind je op de website van Power2Fly .