Met 14.000 zeepaardjes in de koffer naar Azië

Een ijsberenvel, poten van een Afrikaanse olifant en een koffer met 14.000 dode zeepaardjes. Zomaar wat voorbeelden van clandestiene handelswaar die de politie en de douane tegenkomen bij controles in de Rotterdamse haven en op Schiphol. Tussen 1 september en 5 november zijn volgens de NOS 59 gevallen van illegale dierenhandel opgespoord.

De jacht op criminelen die het CITES-verdrag over beschermde dieren aan hun laars lappen is de laatste tijd verhevigd. En dat werpt volgens het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vruchten af.

Uit onderzoek van de Universiteit Utrecht bleek vorig jaar dat drugshandelaren de bakens verzetten. Ze rukken steeds meer op in de wildlife-handel. Op deze markt overtreft de prijs van een neushoorn inmiddels de waarde van goud of cocaïne.

Handelaren gebruiken legale bedrijven om hun clandestiene waar te verkopen. Ze gebruiken de grote Europese havens en vliegvelden voor de doorvoer naar een grote afzetmarkt als Azië.

Daar geloven bewoners dat schubben of vermalen neushoorn een geneeskrachtige werking hebben. Maar ook in Europa zelf is grote belangstelling voor bijzondere reptielen, apen, vogels en opgezette roofdieren.

Onderzoekers noemen de gevolgen van de illegale handel enorm. Diersoorten dreigen uit te sterven en in Afrika worden natuurgebieden geterroriseerd door stropers, die op jacht zijn naar neushoorns of bijzondere vogels. Duizenden kilometers verderop leggen mensen een ton op de toonbank voor wat zij het wildpark uitslepen.