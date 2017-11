Deel dit artikel:











Rotterdammers met uitkering doen tegenprestatie met plezier "Mensen krijgen sociale contacten en voelen zich gewaardeerd"

Rotterdammers die een tegenprestatie verrichten voor hun uitkering, doen dat vaak met plezier. Tachtig procent is tevreden, zo blijkt uit onderzoek in opdracht van de gemeente. In Rotterdam doen 12.000 mensen een tegenprestatie van maximaal twintig uur per week.

"Wat je ziet is dat mensen zich heel sterk persoonlijk ontwikkelingen. Ze krijgen vrienden, ze krijgen contacten en voelen zich gewaardeerd", zegt Nico van Wijk van de Taskforce Tegenprestatie. De gemeente Rotterdam verwacht van de mensen die niet in een re-integratietraject zitten en een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben, dat ze iets terugdoen voor hun uitkering. Ze mogen zelf bepalen wat dat is. Het kan bijvoorbeeld gaan om vrijwilligerswerk, mantelzorg, een computer- of taalcursus of werken aan een persoonlijk probleem. Besparingen

"Deze mensen zitten gemiddeld al tien jaar in een uitkering, zijn gemiddeld 51 jaar, vaak speelt er een taalprobleem, hebben ze weinig tot geen werkervaring en opleiding", zegt Van Wijk. "Deze mensen zitten gemiddeld al tien jaar in een uitkering, zijn gemiddeld 51 jaar, vaak speelt er een taalprobleem, hebben ze weinig tot geen werkervaring en opleiding", zegt Van Wijk. Uit het onderzoek blijkt ook dat de effecten voor de stad groot zijn. Er wordt meer vrijwilligerswerk en meer mantelzorg gedaan. Deze mensen aan het werk zetten kost de gemeente geld, maar de besparingen blijken groter. Er is sprake van een positief saldo van 2,7 miljoen euro. Driehonderd mensen die een tegenprestatie hebben gedaan, hebben het afgelopen jaar een betaalde baan gevonden.