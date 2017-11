Metro-surveillanten blijven zeker nog vier jaar

Ook de komende vier jaar lopen er surveillanten in de Rotterdamse metro. Dat hebben de RET en de gemeente afgesproken. De toezichthouders werken vooral in de avond en nachtelijke uren.

"We doen het nu al ruim zes jaar. Het project is begonnen, omdat er mensen in de late uurtjes werden lastig gevallen", zegt projectleider Ger Jongen van de OV-surveillanten op Radio Rijnmond.

Surveillant Daisy Carles is een van de negentig toezichthouders. "We maken leuke en minder leuke dingen mee", zegt ze. "Zo krijgen we complimenten van oudere mensen die normaal niet uit huis gingen. Zeker niet in het donker. Ze durven nu wel uit huis komen."

Carles en haar collega's hebben een training gehad, zodat ze weten wat ze moeten doen als het verkeerd dreigt te gaan in de metro. Zelf mogen ze geen bekeuringen uitschrijven.

"We spreken mensen aan op hun gedrag, zeggen wat ze verkeerd doen en we leggen ook uit waarom we dat doen. Als het echt uit de hand loopt, kunnen we contact opnemen met de centrale verkeersleiding en vertellen waar we zijn er wat er aan de hand is. Dan komen de boa's en die pakken verder door met bijvoorbeeld het uitdelen van boetes", besluit Carles.